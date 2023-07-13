الغصين يفتتح المقر الجديد لمديرية عمل رفح

رفح – وكالة الرأي

افتتح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية عمل رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال احتفال صغير نظمته الوزارة، بحضور وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ومدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الفتاح المجدلاوي، ومدير مديرية عمل رفح م. وائل عيسى، وموظفي المديرية.

وأكد الغصين حرص وزارته على توفير الأماكن المناسبة لمديريات العمل في جميع محافظات القطاع لضمان تقديم الخدمات للجمهور بكل سهولة ويسر.

وأشاد وكيل وزارة العمل بجهود طاقم العمل في مديرية عمل رفح، وحرصهم على تطوير قدراتهم وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى العمل نحو التطوير الدائم بهدف الارتقاء بطواقم عمل الوزارة، وتحسين جميع الخدمات المُقدمة.

وأوضح الغصين أن الوزارة تعمل منذ بداية العام على تطوير جميع مقراتها، وإيجاد أماكن بديلة مناسبة، بهدف الوصول إلى أماكن مستقبلية دائمة ومناسبة.

من جهته قدم عيسى الشكر لوكيل وزارة العمل وجميع الإدارات والوحدات التي ساهمت في افتتاح المقر الجديد لمديرية عمل رفح، معربا عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وتوفير المقر المناسب الذي يضمن تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

يشار إلى أن هذا المقر الثالث الذي قامت وزارة العمل بافتتاحه خلال العام الجاري "مديرية عمل الشمال، مديرية عمل الوسطى، مديرية عمل رفح"، وتطوير مديرية عمل خانيونس، ضمن خطة الوزارة لتجويد مقراتها، وتطويعها وفقا لمصلحة المواطنين.