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وزارة الاقتصاد تحذّر من التعامل مع شركة "PTINT MEDIA"

13 تموز / يوليو 2023 12:45

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزةوكالة الرأي:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين في غزة، من التعامل مع شركة وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "PTINT MEDIA".

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن الشركة تدعى بأنها تقدم ربح يومي يصل إلى 7 دولار مقابل شراء باقات مسلسلات بــ 150 دولار، ودعوة مواطنين اخرين للاشتراك.

وذكرت أن الشركة تعمل من خلال الإعلانات الممولة الموجه للمواطنين، مشيرة إلى أن الشركات التي تنشط في هذا المجال تعمل على إتباع الطرق المتنوعة للتحايل والنصب الالكتروني بشكل مخادع للمواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين للحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال، وعدم متابعة المنصات الالكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لاستثمار أموالهم بشكل آمن.

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