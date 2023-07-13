"شؤون المرأة" تختتم البرنامج التدريبي في صناعة المحتوى الرقمي

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت وزارة شؤون المرأة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان " تنمية قدرات رياديات صناعة المحتوى الرقمي التثقيفي"، وذلك بتمويل من المركز الثقافي الماليزي.

وحضر حفل الاختام أ. أميرة هارون وكيل شؤون المرأة، أ. فايز الشيخ مدير التأثير والاتصال، أ. نهال حسن مدير تنمية القدرات، و أ. يحيى زين الدين مدرب البرنامج، حيث جرى خلاله توزيع الشهادات على المستفيدات من البرنامج.

وأكدت هارون في كلمتها، على أهمية البرنامج التدريبي في تعزيز مجالات صناعة المحتوى القيمي والوطني الهادف، وذلك في مواجهة المحتوى الهابط والفراغ القيمي والأخلاقي الذي يتم تسويقه في الكثير من المجتمعات.

واعتبرت هارون أن أهمية البرنامج التدريبي تكمن بما بعده من تحقيق أهدافه ومآلاته، من حيث الاستفادة والاستزادة والتجويد، منوهة إلى التركيز على مخرجات البرنامج لتخريج مبدعات ومبادرات يستطعن أن يؤثرن على مستوى كبير للنهوض بالمجتمع.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج وسيلة يتحقق منها النفع وتوظيفه في سوق العمل على الصعيد الشخصي للمتدربات ولأسرهن وللمجتمع بشكل عام، معربة عن استعداد الوزارة لدعم الراغبات بالاستمرار في خلق مبادرات تعود بالأثر على المجتمع وخاصة قضايا المرأة.

من ناحيته، ذكر مدرب البرنامج، أن المتدربات تلقين مبادئ كتابة السيناريو وصناعة المحتوى بشكل يؤهلهن للانطلاق والتطبيق، لافتاً إلى أنه بالإمكان توظيف طاقات بعضهن في خدمة وزارة شؤون المرأة وقضاياها التي ترعاها وتهتم بها.

ودعا إلى الاستمرار في تطوير البرامج المتعلقة بصناعة المحتوى وإعداد برامج مكثفة بالخصوص، شاكراً وزارة المرأة على رعايتها مثل هكذا برامج تواكب التطور التكنولوجي.

من جهتها، أوضحت أ. نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات، أن البرنامج تناول مواضيع مختلفة بواقع 36 ساعة تدريبية، وكان له الأثر الواضح في صقل القدرات والمهارات للمتدربات.

وذكرت أن البرنامج التدريبي جاء في إطار الالتزام الحكومي لوزارة شؤون المرأة بقضايا المرأة، واستكمالاً لمشوارها في النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتعزيز الشابات الرياديات في مختلف المجالات.