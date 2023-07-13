شؤون المرأة تنظم لقاءً توعوياً للوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة شؤون المرأة، لقاءً توعوياً، ضمن الحملة الوطنية للوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ولجنة الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية.

واستهدف اللقاء الذي جرى في جمعية "بذور" النساء في المناطق الحدودية المهمشة شرق دير البلح، حيث تحدث خلاله أ.إبراهيم ربيع أمين سر لجنة الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية، ود.نظمية أبو سنيدة رئيس قسم الصحة النفسية بوزارة الصحة.

وتتضمن اللقاءات رفع هاشتاقات أعدتها وزارة شؤون المرأة منها "الإدمان طريق الحرمان من الراحة وهداة البال فانتبه يا فلان، العافية والإدمان لا يلتقيان، المخدرات بداية تشتت الأذهان وهدم الأوطان".

بدورها، ذكرت أ, وفاء أبو ميري مدير دائرة الرقابة والشكاوى بالوزارة، أن الحملة تتضمن لقاءات توعوية تستهدف كافة الفئات العمرية من النساء في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تحرص وزارة شؤون المرأة، من وراء القيام بهذا الدور إلى حماية المرأة والأسرة من هذه الآفة الخطيرة.