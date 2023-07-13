"المجلس الأعلى للرياضة" يطلق حملة تهنئة الحجاج من الرياضيين

غزة- وكالة الرأي:

انطلقت حملة المجلس الأعلى للرياضة، لتقديم التهاني بسلامة العودة لحجاج بيت الله من الرياضيين والشخصيات الحكومية.

وأعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمدراء المجلس امس الأربعاء، عن بدء حملة التهاني للحجاج من باب تعزيز التواصل مع الأندية والكوادر الرياضية، والتأكيد على أن الأسرة الرياضية تشارك الجميع في مناسباتهم.

وأوضح هنية أن طواقم المجلس ستقوم بزيارة الحجاج كل في محافظته، بناء على مخاطبة وحدة الرياضة للأندية والاتحادات لتزويدها بأسماء الحجاج تمهيدا لزيارتهم.