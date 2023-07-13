الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي علي دعنا لحظة الإفراج عنه

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المقدس علي دعنا (٤٣ عاما)، لحظة الإفراج عنه من سجن "النقب"، بعد أن أمضى 20 عاما في الاعتقال.

يشار إلى أن الأسير دعنا اعتقل عام 2003، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، وخلال سنوات اعتقاله مارست إدارة سجون الاحتلال بحقه الإهمال الطبي.

والأسير دعنا متزوج، وأب لطفلة، كانت عند اعتقاله في عمر العام والنصف، واليوم أصبح جد لحفيدين، وبعد اعتقاله بأسبوعين، فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه والمشاركة في جنازته.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسعت من دائرة استخدامها خاصة بحق الأسرى المقدسيين.