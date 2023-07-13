المركز الفلسطيني للإعلام نعاه.. وفاة الزميل الصحفي خالد العمايرة

الخليل - وكالة الرأي:

نعى المركز الفلسطيني للإعلام الزميل الصحفي خالد العمايرة “أبو سيف”، من مدينة دورا، جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، إثر نوبة قلبية حادة.

وعمل الزميل المرحوم عمايرة صحفياً في النسخة الإنجليزية لموقع لمركز الفلسطيني للإعلام، ويعد واحداً من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا مع وسائل إعلام أجنبية، وخاطبوا العالم باللغة الإنجليزية، دفاعا عن القضية الفلسطينية.

والفقيد عمايرة من مواليد عام 1957، وحاصل على درجة الماجستير، في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل لسنوات محاضرا في جامعة الخليل.

وعمل مع جهات إعلامية مختلفة منها، صحيفة الأهرام الأسبوعية، موقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية، النسخة الإنجليزية للمركز الفلسطيني للإعلام، ميدل إيست مونيتور، ميدل أيست إنترناشونال، وفلسطين تايمز/بريطانيا.

والراحل كاتب معروف وله عدة مؤلفات، أبرزها “دحض الأساطير الغربية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والقضية الفلسطينية”.

وترجم الزميل الفقيد من وإلى اللغة الإنجليزية العديد من الكتب والدراسات والأبحاث لصالح مراكز أبحاث ومؤسسات دولية، من أبرزها موسوعة التراث الفلسطيني (مصورة).

ومنعت سلطات الاحتلال العمايرة لسنوات طويلة من مغادرة الضفة ودخول القدس.



