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هيئة إسناد الداخل المحتل تستنكر محاولات حظر لجنة المتابعة العربية

13 تموز / يوليو 2023 07:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حظر لجنة المتابعة العربية العليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، مؤكدةً أنها جزء من نهج يرمي إلى استهداف فلسطيني الداخل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه المحاولة "جزء من نهج يرمي إلى استهداف جماهير الداخل، بنشر الجريمة وفرض أدوات من القهر والبطش وصولاً إلى استهداف القيادات الفلسطينية".

وأكدت على وحدة الجماهير والقيادات الفلسطينية بالداخل، وتعزيز الصمود والمقاومة الشعبية، وفضح حكومة الاحتلال بالمجتمع الدولي؛ بسبب قراراتها الاستعمارية والعنصرية، مشددةً على أنها تشكل أحد أهم عناصر الرد على مخططات الاحتلال.

واقترح أحد أعضاء الكنيست الصهيوني من اليمين المتطرف، نقاش حظر لجنة المتابعة ضمن قانون لإقراره بالكنيست، بزعم أنها تدعو للتحريض وتدعم النضال الفلسطيني كما في هبة الكرامة عام 2021.

وجاء في حيثيات مقترح عضو الكنيست، أن اللجنة تدعو إلى الحشد الجماهير من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، كما أنها تقاوم القرارات والقوانين الاحتلالية سواء بما يتعلق بمصادرة الأراضي بالنقب والجليل أو رفض قرار حظر رفع العلم الفلسطيني وسحب الجنسية والمواطنة من المناضلين.

 

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