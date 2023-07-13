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أجهزة السلطة تعتقل الصحفي عواودة في رام الله

13 تموز / يوليو 2023 08:53

أجهزة السلطة تعتقل الصحفي عواودة في رام الله
أجهزة السلطة تعتقل الصحفي عواودة في رام الله

رام الله - وكالة الرأي:

 اعتقلت الأجهزة الأمنية في رام الله، مساء اليوم الخميس، الصحفي والناشط عقيل عواودة.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مساء اليوم، بأن جهاز المخابرات العامة اعتقل الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في رام الله.

ويأتي اعتقال عواودة، بعد حملة تحريض وتهديدات له خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان عواودة، قد تقدم بدعوى أمام النائب العام، في وقت سابق، ضدّ رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد حظر وصوله للصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على منصة فيسبوك.

ويعمل الصحفي عقيل عواودة حاليًا مع مركز “مدى” للحريات، وقد عمل سابقًا في إذاعة محلية لحين استقالته منها قبل شهور.

يُشار أن عقيل أصيب برضوض في صدره خلال شهر تموز/يوليو 2021 أثناء تغطيته وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة في مدينة البيرة، كما تم احتجازه لساعات داخل المقر.

وفي السياق، وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

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