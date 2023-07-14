5 نصائح لتجنب مشكلات المعدة الصحية فى الطقس الحار

يمكن للطقس الرطب أن يجعل الجهاز الهضمي بأكمله بطيئًا، مما يستدعي عددًا كبيرًا من أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والحموضة وعسر الهضم.

وفقًا للإحصاءات، يمثل الانتفاخ والغازات 30-40 ٪ من الحالات التي تمت مشاهدتها في قسم العيادات الخارجية للجهاز الهضمي خلال التغيرات الموسمية، ويعد سوء الصرف الصحي والمياه الملوثة من الأسباب الرئيسية للإسهال ، خاصة خلال موسم التغيرات المناخية، وهذا هو السبب في أن شرب المياه النظيفة والنقية أمر ضروري خلال هذا الوقت من العام.

تجنب تناول الأطعمة والمياه من الشارع لأنها يمكن أن تكون ملوثة بالبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب التهابات شديدة في المعدة.

نصائح لمنع مشاكل المعدة



إذا كنت تعاني من الانتفاخ الموسمي، فإليك بعض الطرق لمساعدتك في التعامل مع هذا المرض.

الحفاظ على النظافة وسلامة الغذاء

يتزايد خطر تلوث الطعام والماء بشكل كبير خلال موسم الرياح الموسمية. من الأهمية بمكان أن تحافظ على نظافة كافية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

اغسل يديك جيدًا بالصابون والماء النظيف قبل وبعد الوجبات.

تأكد من غسل وتنظيف الأواني والفواكه والخضراوات بشكل صحيح قبل الاستهلاك.

يجب أيضًا تجنب تناول طعام الشارع أو الطعام النيء لأنه قد يحتوي على بكتيريا أو طفيليات خطرة.

تناول وجبات مطبوخة طازجة مصنوعة في ظروف صحية أيضًا.

اشرب الماء النقي



الترطيب المناسب ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومع ذلك، من المهم بنفس القدر بالنسبة لك التأكد من أن المياه التي تستهلكها آمنة ونظيفة، خلال الرياح الموسمية، غالبًا ما تتلوث مصادر المياه، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض تنقلها المياه، لتجنب مشاكل المعدة، اشرب الماء المغلي أو المنقى.

إذا لم تكن متأكدًا من جودة المياه، فاستخدم جهاز تنقية المياه أو احمل زجاجة من المياه المفلترة عند الخروج، كذلك تجنب تناول مكعبات الثلج أو المشروبات من الخارج لأنها قد تحتوي على بكتيريا ضارة.

أكل نظيف وخفيف



يكون الجهاز الهضمي بطيئًا بعض الشيء خلال التغيرات الموسمية، اختر وجبات خفيفة وسهلة الهضم لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي، استهلك الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، تجنب الأطعمة الثقيلة التي يمكن أن تعيق عملية الهضم وتسبب آلامًا في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يجب تضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي في نظامك الغذائي لأنها تدعم صحة الأمعاء وتحسن الهضم.

تحقق من مكان تخزين الأطعمة الخاصة



يمكن أن يؤدي التعامل غير السليم مع الطعام وتخزينه إلى تلوث الطعام، مما قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة لتجنب مثل هذه المشاكل ، احتفظ بالأطعمة النيئة والمطبوخة منفصلة في الثلاجة.

قم بتبريد الأشياء القابلة للتلف مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية ومنتجات اللحوم للحفاظ عليها طازجة ومنع نمو البكتيريا.

استهلك بقايا الطعام التي تم تخزينها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة من الزمن، لضمان التهام المنتجات الغذائية القديمة أولاً ، استخدم نهج "الوارد أولاً يصرف أولاً"، يمكنك تقليل مخاطر العدوى التي تنتقل عن طريق الأغذية ومشاكل المعدة عن طريق اتباع ممارسات آمنة للتعامل مع الطعام وتخزينه.

اتبع أسلوب حياة صحي



الشيء التالي والأهم هو الحفاظ على نمط حياة صحي، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي في منع مشاكل الجهاز الهضمي خلال موسم الرياح الموسمية، ممارسة الرياضة بشكل منتظم سيساعد الجهاز المناعي والهضم، أيضًا ، نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يزعج عملية الهضم ، قم بتنظيمه من خلال تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل. احصل على قسط كافٍ من النوم لتحسين صحتك العامة، يجب تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحوليات لأنها يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.

أخيرًا، إذا كنت تعاني من صعوبات مستمرة في الجهاز الهضمي أو إذا زادت الأعراض ، فاطلب العناية الطبية فورًا.