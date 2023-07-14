الاحتلال يجدد الإعتقال الإداري للأسير "أبو حلاوي" للمرة الثانية

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الاعتقال الإداري لأسير من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي للأسير محمد عادل عفيف أبو حلاوي لمدة 6 أشهر، علمًا أنه معتقل منذ تاريخ 12/01/2023.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.