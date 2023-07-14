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" حماية المستهلك" تنظم حملة تفتيش لسيارات نقل البضائع الغذائية

14 تموز / يوليو 2023 07:25

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غزة-وكالة الرأي
نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب خان يونس حملة تفتيش على سيارات نقل المواد الغذائية.

وقال مدير مكتب خان يونس م. محمد الأستاذ:" إن طواقم الوزارة وبالتعاون مع مباحث التموين تمركزت على مفترق المطاحن شمال مدينة خان يونس لمراقبة وتفتيش سيارات نقل المواد الغذائية المتوجهة لسوق خان يونس المركزي والمحلات التجارية.

وأكد الأستاذ، أن الهدف من الحملة التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدي مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية وشروط النقل والتداول السليم للأغذية للحفاظ عليها من التلوث والفساد ومنع الأمراض المنقولة بالأغذية نتيجة سوء النقل والتداول قبل وصولها للمحلات التجارية والأسواق بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتم خلال الحملة تحرير عدد من محاضر ضبط للسلع والبضائع المخالفة للمواصفات والشروط الصحية،وتحويل المحاضر لوحدة الشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
 

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