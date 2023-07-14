"هنية": عائلة ترزي قدمت الكثير من البصمات لخدمة شعبنا الفلسطيني

غزة-وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اعتزازه بعائلة ترزي وما قدمته من بصمات في خدمة الشعب الفلسطيني، لافتاً أن هذه العائلة الغزية الفلسطينية التي تمتد جذورها عبر التاريخ شاركت في تقديم الكثير من الإنجازات لفلسطين.

وكان هنية استقبل الخميس كبار عائلة ترزي لتقديم التهنئة وتكريم البطلة فاليري ترزي التي حصدت لفلسطين 6 ميداليات في الدورة الرياضية العربية في الجزائر، وذلك بحضور مروان ترزي رئيس كلية غزة، والمهندس داود ترزي و القائد الكشفي ماجد ترزي عضو إدارة غزة الرياضي وسهيل ترزي، ومحمد حلس مدير وحدة المنشٱت وغسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس.

وقدم عبد السلام هنية التهنئة لعائلة ترزي باسم الأسرة الرياضية، بقوله :" نهنىء أنفسنا والرياضة الفلسطينية، وعائلة ترزي العريقة بهذا الإنجاز فاليري ترزي حصدت إنجاز تاريخي هذا نصر كبير للعائلة العريقة الممتدة بجذورها في غزة وفلسطين هذه العائلة التي قدمت بصمات كبيرة في خدمة شعبنا الفلسطيني".

من جهته، أعرب مروان ترزي عن شكره للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ،مشيداً بجهود عبد السلام هنية في خدمة الرياضة، مثمناً لقاء التكريم

وقال "ترزي ":" هذه اللمسة تعبر عن تلاحم الشعب الفلسطيني ننقل تحياتنا من غزة لابنتنا فاليري بهذا الإنجاز حققت النجاح والتميز العائلة تفتخر وشعبنا الفلسطيني بك إنجاز يتعدى الحصول على الذهب ،هذه رسالة للعالم أن فلسطين باقية وقضية لن يضيع حقها ما دام هناك شعب متمسك بالحياة ويبدع رغم كل الظروف جذورنا عميقة عبر الزمن في هذه الأرض الطيبة أتمنى أن تكون لقاءاتنا دوما في مثل هذه الإنجازات".