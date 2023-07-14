مواجهات وإعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة

أطلق مقاومون في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا، وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.

كما تمكن الشباب الثائر من استهداف عدد من النقاط العسكرية الصهيونية، عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالزجاجات الحارقة.

هذا ،واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل ومنطقة جبل الشريف حيث اعتقلت الشاب يحيى بدر، عقب اقتحام منزله.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وسبق ذلك إصابة 4 مواطنين بجراح، إثر اعتداء مستوطنين عليهم وحرق أراضيهم في منطقة العيون جنوب بلدة كفر ثلث شرقي قلقيلية.

ونقل المصابون إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث أصيب اثنان منهم بكسور في الجمجمة والوجه.

وفي نابلس ،اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال المواجهات، حيث أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق حسبما أفاد الهلال الأحمر في نابلس.

وعلى حاجز زعترة جنوب نابلس، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال 3 فلسطينيين قرب حاجز.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر خالد طلال سرور.

وفي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين عرف منها منزل عماد العمور، وأجرت فيه عمليات تفتيش وتحقيق مع سكانه.

وفي القدس المحتلة التي تشهد أحياؤها مواجهات يومية بين الشبان وقوات الاحتلال، اعتقلت قوة صهيونية الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثوري ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد للأقصى فجر اليوم.