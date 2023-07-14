وكالة الرأي الفلسطينية "القسام":تفاصيل جديدة لأول طائرة مُسيرة حلقت فوق "الكرياة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُقرر مصادرة وهدم منزل الطفل المقدسي "زلباني" وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر"تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الآلآف "يلبون نداء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابـات في 10 حـوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 20 مواطناً بالإختناق في" سبسطية" وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف ":تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحاولون اقتحام منطقة "بئر أبو عمار الأثرية " وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات وإعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "اليازوري" يتفقد سير العمل في زراعة رفح
أخبار » أخبار الأسرى

بعد وعود الاحتلال بتحديد مدة اعتقاله

الأسير "جرابعة "يعلق إضرابه عن الطعام

14 تموز / يوليو 2023 01:48

05114778035610132046017111673470
05114778035610132046017111673470

علق الأسير الإداري أمين جرابعة، اليوم الجمعة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد مدة اعتقاله.

وقال نادي الأسير في بيان له :" إن الأسير جرابعة (20 عاما)، من بلدة بيتين شمال رام الله، اعتقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس المقبل.

وبين نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جرابعة عقب تعليقه للإضراب، من الزنازين إلى أقسام الأسرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟