الأسير "جرابعة "يعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير الإداري أمين جرابعة، اليوم الجمعة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد مدة اعتقاله.

وقال نادي الأسير في بيان له :" إن الأسير جرابعة (20 عاما)، من بلدة بيتين شمال رام الله، اعتقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس المقبل.

وبين نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جرابعة عقب تعليقه للإضراب، من الزنازين إلى أقسام الأسرى.