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خلال وقفة نصرةً للقدس والأقصى

"الأغا ": الوحدة طريق التحرير وقوة الشعب في مواجهة الاحتلال

14 تموز / يوليو 2023 02:15

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أكد القيادي في حركة حماس د.عبدالهادي الأغا على أن الوحدة هي طريق التحرير، وهي سر قوة الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال. 

وقال القيادي " الأغا " خلال وقفة جماهيرية حاشدة نظّمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، ؛ نصرةً للقدس والأقصى :" إن المقاومة سبيلنا وطريقنا، ومقاومة جنين تشكل فخرًا لنا ولكل أحرار العالم. 

ودعا" الاغا" أهل الضفة لمواصلة طريق المقاومة والمواجهة، فصنيعهم طريق لتحرير كل فلسطين، مطالباً مقاومة الضفة أن تشكل غرفة مشتركة، لتكون يدًا واحدًا عصية على مخططات الاحتلال. 

وشدد " الأغا "على أن مقاومة الضفة هي قوة موجعة، ومقاومة غزة هي قوة رادعة للاحتلال الصهيوني.

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