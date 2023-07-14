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إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة

14 تموز / يوليو 2023 03:07

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة اليوم الجمعة.

 وأكدت مصادر محلية ان عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في  قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

وفي رام الله ، أصيب مواطن بقنبلة صوت، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وذكرت تلك المصادر ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام،  تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية صلاة الجمعة، رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.

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