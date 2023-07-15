النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572) السبت 15/7/2023
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن الأثرية
"عكرمة صبري" يدعو لشد الرحال إلى الأقصى ويحذّر من مخططات الاحتلال
5 شهداء وإصابة 6 إسرائيليين في 182 عملاً مقاوماً بالضفة
"التعليم" برام الله تنفي تحديد موعد لإعلان نتائج التوجيهي
أخبار إسرائيلية
حكومة اليمين في إسرائيل.. خضوع واضح لأطماع المستوطنين وتصعيد لـ”التطهير العرقي”
رافضو الاصلاح القضائي في إسرائيل: أيام يوليو كلها مقاومة وغضب
صحافي إسرائيلي يثير جدلاً: أتبرع بكليتي ليهودي فقط
إسرائيل تحتج على سماح السويد بحرق نسخة من التوراة غداً السبت
مسؤول "إسرائيلي" كبير: وزراء حكومتنا يلعبون بالنار وهذا سينتهي بمصيبة!
اخبار دولية
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات
بايدن يستقبل الرئيس الإسرائيلي الثلاثاء... ويتجاهل نتنياهو
نواب أمريكيون يقاطعون خطاب "هرتسوغ" أمام الكونجرس
نائب إيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
أخبار عربية
«اليونيفيل» تحذر من تصعيد الصراع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عشرات الإصابات في قمع قوات الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان.. وفلسطينيون ينجحون في إزالة “بؤرة استيطانية”
إعلام: اتفاق بين إسرائيل والسلطة على وقف العمليات العسكرية بجنين.. والمدينة بعهدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية
الديمقراطية” تحذر من إفراغ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من مضمونه وتحويله لـ”منصة خطابات”
الشرق الأوسط
سموترتش يعمل على ضم 60 % من الضفة وملئها بمشاريع الاستيطان
الاهرام المصرية
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة ضد الاستيطان في شمال الضفة الغربية
الشروق المصرية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر الداعم الأول لحقوق شعبنا
فلسطين ترحب بقرار أممي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية
الغد الأردنية
سياسة الإبعاد.. الاحتلال يحاول سلخ المقدسيين عن تاريخهم
إعلام عبري: "إسرائيل" تمنح السلطة فرصة للسيطرة على جنين
الشرق القطرية
" إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
استمرار فعاليات الإرباك الليلي في بلدة كوبر
محامون من أجل العدالة: أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام بالضفة
الباحث علقم يدعو للتصدي لجرائم الاحتلال والتغول الاستيطاني بالضفة
القدس المحلية
قوات الاحتلال تنفذ مداهمات في نابلس
عرين الأسود" في عيون جنود وضباط اليمام!
غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين
كهرباء غزة تشكل لجنة تحقيق بوفاة مواطن
وفاة عامل من غزة في الداخل المحتل
جامعة القدس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للفوج "42"
القدس" توثق شهادات الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين
الهيئة المستقلة: توقيف عواودة مخالف للقانون
إصابة مواطنين جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في غزة
الحياة الجديدة
الاحتلال يصعد من عدوانه بحق أبناء شعبنا
مسيرة دراجات نارية اسنادا لمدينة جنين ومخيمها
إطلاق أول شبكة بريطانية- فلسطينية تعنى بالصحة
أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي القرية
20 إصابة بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه سبسطية
جريدة الأيام
أهالي قرية أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابة العشرات في قمع مسيرات...
القدس: الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ويعتقل 4 مواطنين
قرار أممي بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات
الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها ألحق أضراراً...
خبراء قانونيون: العمليات الإسرائيلية في جنين ترقى لجرائم حرب
جنود بالجيش الإسرائيلي يبلغون قادتهم بالتوقف عن مشاركتهم بالتدريبات...
استطلاعان إسرائيليان: تراجع شعبية "الليكود" وتقدم "المعسكر الوطني"
حبيب عبد الرب سروري.. يوميّات روائي يمني في فلسطين!
وكالة صفا
الاحتلال يقتحم عدة مناطق في نابلس
بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 شبان والناشط أبو الحمص من حي الشيخ جراح
محامون من أجل العدالة: أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ 2023
هيئة حقوقية: اعتقال عواودة غير قانوني ويجب إطلاق سراحه فورًا
بالصور انطلاق المؤتمر الوطني لشباب فلسطين في لبنان
6 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم
طلبة بيرزيت يهددون بخطوات تصعيدية رفضاً للاعتقال السياسي
إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية
وكالة الرأي الفلسطينية
الكهرباء تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة
الاحتلال يقمع وقفة في حي الشيخ جراح ويعتقل مواطنًا
الاحتلال يحتجز 4 مواطنين جنوب أريحا
الاحتلال يمنع مزارعين من الوصول لأراضيهم المهددة بالمصادرة في سلفيت
الاحتلال يُقرر مصادرة وهدم منزل الطفل المقدسي "زلباني"
فلسطين اليوم
بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس وشرق نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين
رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال يطال وحدة "سيرت متكال"
الشيخ عزام: شعبنا ينوب عن كل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وإسناده واجب إنساني وأخلاقي وديني
مدير مركز أبحاث الأراضي: الاحتلال يسارع في المشاريع الاستيطانية للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية
"اقتصاد غزة" تصدر قرارًا حول استيراد المعادن الثمينة
سما نيوز
وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل
هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"
السويد تنقل رسالة إلى "إسرائيل" بشأن حرق التوراة
عضو كنيست: السلاح هو الحل مع الفلسطينيين
تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو (فيديو)
مدير عام الجوازات ينفي وجود تأخير في طباعة جوازات قطاع غزة
الوكيل المساعد بوزارة التعليم : عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير ببطء في غزة
جيش الاحتلال يداهم قرى نابلس واشتباكات مسلحة بطولكرم
فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان
عرب 48
4 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في اعتداء للمستوطنين شمالي الضفة
أهالي أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابات إثر مواجهات في كفر قدوم
وكالة وفا
الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطه ...
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ý 15 تموز (يوليو)
ý 2006م استشهاد 23 لبنانياً بينهم أطفال جراء غارة صهيونية استهدفت حافلة صغيرة تقل ركابا على الطريق في جنوب لبنان.
ý 2005م الاحتلال الصهيوني يغتال ستة مجاهدين من كتائب القسام في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم تمّ قصفهم بصاروخٍ في حيّ "تل الهوى" غرب مدينة غزة. والشهداء هم: القائد القسّاميّ عادل غازي هنية، أمجد أبو عرفات، الشهيد عاصم مروان أبو راس، صابر محمد أبو عاصي، محمد يوسف عياش ، وأحمد سلامة مرعي.
ý 2004م السلطة الفلسطينيّة تطرد مبعوث الأمم المتحدة "تيري لارسن" إثر تقريرٍ له قال فيه إنّ خطر الانهيار يتهدّد السلطة الفلسطينيّة.
ý 1967م تأسيس جهة النضال الشعبي في مدينة القدس بعد حرب حزيران 1967م.
ý 1967م إقامة أول موقع استيطاني إسرائيلي في الجولان السوري المحتل يدعى ماروم هاغولان.
ý 1965م تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
ý 1948م قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس.
ý 1938م ألقى أحد عناصر عصابة الإنس الصهيونية قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدينة القدس أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة فاستشهد جراء ذلك 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح.
ý 1099م الصليبيون يحتلون مدينة القدس (492هجرية) ويقتلون سبعين ألفاً من المسلمين في الحرم القدسي الشريف. تحررت المدينة على يد صلاح الدين الأيوبي بعد تسعة عقود من احتلالها.