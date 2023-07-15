النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572) السبت 15/7/2023

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن الأثرية

5 شهداء وإصابة 6 إسرائيليين في 182 عملاً مقاوماً بالضفة

"التعليم" برام الله تنفي تحديد موعد لإعلان نتائج التوجيهي

أخبار إسرائيلية

حكومة اليمين في إسرائيل.. خضوع واضح لأطماع المستوطنين وتصعيد لـ”التطهير العرقي”

اخبار دولية

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات

نائب إيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

عشرات الإصابات في قمع قوات الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان.. وفلسطينيون ينجحون في إزالة “بؤرة استيطانية”

إعلام: اتفاق بين إسرائيل والسلطة على وقف العمليات العسكرية بجنين.. والمدينة بعهدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الديمقراطية” تحذر من إفراغ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من مضمونه وتحويله لـ”منصة خطابات”

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة ضد الاستيطان في شمال الضفة الغربية

الشروق المصرية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر الداعم الأول لحقوق شعبنا

فلسطين ترحب بقرار أممي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

كهرباء غزة تشكل لجنة تحقيق بوفاة مواطن

وفاة عامل من غزة في الداخل المحتل

جامعة القدس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للفوج "42 "

القدس" توثق شهادات الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

الهيئة المستقلة: توقيف عواودة مخالف للقانون

إصابة مواطنين جراء انفجار اسطوانة غاز بمنزل في غزة

الحياة الجديدة

الاحتلال يصعد من عدوانه بحق أبناء شعبنا

مسيرة دراجات نارية اسنادا لمدينة جنين ومخيمها

إطلاق أول شبكة بريطانية- فلسطينية تعنى بالصحة

الاحتلال يعتقل شابًا من طمون

أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي القرية

20 إصابة بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه سبسطية

جريدة الأيام

أهالي قرية أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابة العشرات في قمع مسيرات...

القدس: الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ويعتقل 4 مواطنين

قرار أممي بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات

الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها ألحق أضراراً...

خبراء قانونيون: العمليات الإسرائيلية في جنين ترقى لجرائم حرب

جنود بالجيش الإسرائيلي يبلغون قادتهم بالتوقف عن مشاركتهم بالتدريبات...

استطلاعان إسرائيليان: تراجع شعبية "الليكود" وتقدم "المعسكر الوطني"

حبيب عبد الرب سروري.. يوميّات روائي يمني في فلسطين!

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل

هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

السويد تنقل رسالة إلى "إسرائيل" بشأن حرق التوراة

عضو كنيست: السلاح هو الحل مع الفلسطينيين

تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو (فيديو)

مدير عام الجوازات ينفي وجود تأخير في طباعة جوازات قطاع غزة

عرب 48

أهالي أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابات إثر مواجهات في كفر قدوم

وكالة وفا

الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطه ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 15 تموز (يوليو)

ý 2006م استشهاد 23 لبنانياً بينهم أطفال جراء غارة صهيونية استهدفت حافلة صغيرة تقل ركابا على الطريق في جنوب لبنان.

ý 2005م الاحتلال الصهيوني يغتال ستة مجاهدين من كتائب القسام في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم تمّ قصفهم بصاروخٍ في حيّ "تل الهوى" غرب مدينة غزة. والشهداء هم: القائد القسّاميّ عادل غازي هنية، أمجد أبو عرفات، الشهيد عاصم مروان أبو راس، صابر محمد أبو عاصي، محمد يوسف عياش ، وأحمد سلامة مرعي.

ý 2004م السلطة الفلسطينيّة تطرد مبعوث الأمم المتحدة "تيري لارسن" إثر تقريرٍ له قال فيه إنّ خطر الانهيار يتهدّد السلطة الفلسطينيّة.

ý 1967م تأسيس جهة النضال الشعبي في مدينة القدس بعد حرب حزيران 1967م.

ý 1967م إقامة أول موقع استيطاني إسرائيلي في الجولان السوري المحتل يدعى ماروم هاغولان.

ý 1965م تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

ý 1948م قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس.

ý 1938م ألقى أحد عناصر عصابة الإنس الصهيونية قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدينة القدس أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة فاستشهد جراء ذلك 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح.

ý 1099م الصليبيون يحتلون مدينة القدس (492هجرية) ويقتلون سبعين ألفاً من المسلمين في الحرم القدسي الشريف. تحررت المدينة على يد صلاح الدين الأيوبي بعد تسعة عقود من احتلالها.