اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية

تواصلت مباريات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية "رجال" للموسم 2023 بالمحافظات الجنوبية، "بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم"، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتنظيم الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، وذلك عصر الجمعة، على ملعب الجامعة الإسلامية الرملي بمدينة غزة.

وتمكن فريق الشرطة والمكون من الثنائي محمد حمدان وعبد الكريم أبو حبل، من الفوز على فريق شباب فلسطين أ، والمكون من الثنائي أحمد أبو العيش ومعاذ الكردي، بشوطين دون رد على النحو التالي: (21-15)، (21-9).

وفي اللقاء الثاني فاز فريق رسمي جابر والمكون من الثنائي علي أبو عبيد ومحمد أبو عبيد، بشوطين لشوط على ثنائي الصداقة ب والمكون من بسام أبو مهادي وحسن أبو زعيتر على النحو التالي: (21-23) _(18-21)، (15-13)

وفي اللقاء الثالث فاز ثنائي فريق الشرطة المكون من محمد حمدان وعبد الكريم أبو حبل، بشوطين دون مقابل على ثنائي فريق خالد ابو القمصان المكون من الثنائي أمين خضر وأحمد نصر، على النحو التالي: (23-21) ، (21-17).

وفي اللقاء الرابع تمكن فريق رسمي جابرالمكون من الثنائي علي أبو عبيد ومحمد أبو عبيد، من الفوز على ثنائي شباب فلسطين ب المكون من محمود أبو عبيد ومحمد عليوة بشوطين دون مقابل على النحو التالي: (21-19)، (21-13).

وفي اللقاء الخامس حسم الصداقة أ والمكون من الثنائي إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان، نتيجة لقاءهما ضد شباب فلسطين أ، والمكون من الثنائي أحمد أبو العيش ومعاذ الكردي، بشوطين دون مقابل على النحو التالي: (21-16) ، (21-6).

وفي اللقاء السادس والأخير، فاز ثنائي الصداقة ب والمكون من بسام أبو مهادي وحسن أبو زعيتر بشوطين دون مقابل، على ثنائي نماء فراس الطناني وأحمد عودة بشوطين دون مقابل.

وتقام اليوم السبت، مباراتي نصف النهائي، بلقاء سيجمع فريق الصداقة أ أول المجموعة الأولى، مع الصداقة ب ثاني المجموعة الثانية، فيما سيواجه فريق رسمي جابر أول المجموعة الثانية، فريق الشرطة ثاني المجموعة الأولى.

قاد اللقاءات تحكيمياً: الدولي أسامة المقيد، رجب عبيد، سمير المقيد، حاتم حمودة، جهاد أبو حبل، ياسر أبو عبيد، حسن غنيم، محمد صباح، مراقب مباريات محمد عوكل، مراقب حكام جمال حسونة.