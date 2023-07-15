فواكه صيفية لا غنى عنها للتغلب على موجة ارتفاع الحرارة

يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على جسدك مما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، لذا يجب عليك تناول الأطعمة التي تنظم حرارة الجسم وتحافظ على برودة الجسم، حتى لو لم تكن من محبي الفاكهة ، فهناك طرق عديدة لدمج الفاكهة في نظامك الغذائي.

اصنع العصائر والمخفوقات والمثلجات ودردشة الفاكهة وما إلى ذلك للحصول على أفضل تغذية، فيما يلى وفقا لموقع " health line" قمنا بإدراج الفواكه لموسم الصيف

أفضل فواكه صيفية

حافظ على رطوبتك وامنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة مع هذه الفاكهة المبردة للجسم.

البطيخ

البطيخ يرمز إلى الصيف ، سواء كان ذلك البطيخ الأحمر أو العصير أو الشمام ، فهذه الأشياء رائعة للحفاظ على مستويات المياه في جسمك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء (92٪) والإلكتروليتات الضرورية لجسمك، إذا كنت شخصًا يتعرق كثيرًا ، فلا بد أن يكون لديك شمام دون أن يفشل، إلى جانب ذلك ، يحتوي البطيخ أيضًا على الألياف التي تحافظ على تنظيم حركات الأمعاء وتساعد على عسر الهضم والإمساك وما إلى ذلك من المشكلات الشائعة جدًا في موسم الصيف.

التوت

كثير منا لديه ذكريات الطفولة المرتبطة بهذه الفاكهة. إنه شعور جميل أن تلتقط شحتوت من شجرتها وتناول الطعام في ذلك الوقت وهناك فقط، لا نجد اللون الأحمر الذي يتركه وراءه لأن طعمه اللذيذ المميز يعوض عنه في النهاية.

التوت صحي للغاية والتوت الصغير هو قوة التغذية.

السبب الذي يجعلك لا تفوت تناول هذه الأطعمة في الصيف هو أنها تحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة خلال أيام الصيف الحارة.

الحمضيات

لا شيء يمكن أن يحل محل الحمضيات مثل البرتقال والليمون الحلو والليمون عندما يتعلق الأمر بزيادة تناول فيتامين سي. إلى جانب ذلك ، فإن السبب الثاني وراء تناول الحمضيات في المناطق الساخنة هو محتواها المائي العالي، هذه تساعد في تطهير الجسم عن طريق إطلاق السموم وتحسين حركات الأمعاء. إن تناول عصائر الفاكهة الحمضية الطازجة يبقيك منتعشًا ورطبًا ومغذًا، إذا كنت ترى أعراض ضربة الشمس ، تناول كوبًا من صودا الليمون الطازج وسوف يجدد الجسم على الفور لمواجهة ضربة الشمس.

الخيار

يعتبر البعض أن هذه خضروات لكنها في الواقع فاكهة مع العديد من الأصناف، خلال فصل الصيف ، حيث يوفر الماء للجسم إلى حد كبير، بمجرد أن تأكل الخيار ، ستشعر بإحساس بالبرودة يمر عبر جسمك ويهدئته.





