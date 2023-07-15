3 توابل يجب إضافتها لقهوتك الصباحية لحرق الدهون وفقدان الوزن

هناك عدد لا حصر له من المكونات التي يمكنك إضافتها إلى قهوتك لجعل مشروبك الصباحي أكثر صحة، ويحذر خبراء التغذية من العديد من الإضافات الشائعة ، مثل السكر والمحليات الصناعية والمبيضات عالية السكر ، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من المكونات التي يمكن أن تساعد بالفعل في رحلة إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، بحسب موقع she finds

يمكن للقرفة والكركم والفلفل الحار أن تجعل قهوتك لذيذة وصحية على حد سواء.

القرفة

إذا كان لديك القليل من الرغبة في تناول الحلويات، فلن تضطر بالضرورة إلى تنحية كل هذه الرغبة الشديدة جانبًا من أجل إنقاص الوزن. في حين أنه يجب عليك بالتأكيد التقليل من المشروبات السكرية والكريمات المنكهة ، فإن القرفة هي أحد المكونات الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى فنجان القهوة الصباحية دون تعريض نفسك لخطر زيادة الوزن. في الواقع ، يقول الخبراء أن هذه التوابل اللذيذة يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك.

للقهوة السوداء الكثير من الفوائد الصحية ، لكن يقول هونز إن القرفة يمكن أن تساعد في رفعها.

إذا أضفت القرفة إلى القهوة فيمكن أن تجعل القهوة أكثر صحة". لقد ثبت أن القرفة تحسن استجابة الأنسولين". الفوائد المضادة للالتهابات لهذه التوابل يمكن أن تساعدك على التخلص من الوزز بشكل أسرع. "إن الحد من الالتهابات في الجسم له تأثير مباشر تقريبًا على منع أو تقليل السمنة ووزن الجسم بشكل عامط "من خلال الحد من الالتهابات ، يكون التمثيل الغذائي لديك أكثر قدرة على حرق السعرات الحرارية بمعدل فعال.

الكُركُم

عند الحديث عن مضادات الالتهاب وفقدان الوزن ، هناك توابل أخرى لمكافحة الالتهابات يمكنك إضافتها إلى قهوتك كل يوم للمساعدة في بدء عملية التمثيل الغذائي لديك: الكركم.



تحتوي هذه التوابل ذات الألوان الزاهية على عنصر مضاد للالتهابات يسمى الكركمين ، والذي يعمل على زيادة معدل الأيض. يلاحظ أن "التوابل التي تحتوي على الكركمين لها تأثير حراري على الجسم وتتسبب في توليد المزيد من الحرارة"، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.



الكركم على وجه الخصوص مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن ، خاصة عندما تحل محل مكونات القهوة النموذجية الخاصة بك.



"الخاصية المضادة للأكسدة في الكركم يمكن أن تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وسكر الدم ومستويات الكوليسترول وحالات التمثيل الغذائي الأخرى الناتجة عن السمنة.



إن اتباع أسلوب حياة صحي لا يعني أنه يجب عليك تناول قهوتك بدون نكهة مضافة.

الفلفل الحار

يعتبر الفلفل الحار أيضًا من التوابل الرائعة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن.

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين ، وقد وجد أن الكابسيسين له تأثير حراري ، مما يعني أنه يمكن أن يزيد مؤقتًا من معدل الأيض ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. وقد يحفز أيضًا إنتاج الدهون البنية ، وهي نوع من الدهون الذي يحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة.

قمع الشهية وأكسدة الدهون من الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالفلفل الحريف الذي يساعد على إنقاص الوزن والتمثيل الغذائي بشكل أسرع.



قد يساعد تناول الفلفل الحريف في تقليل الشهية وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة، مما يؤدي إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية. ويمكنه أيضًا زيادة الشعور بالامتلاء ، مما قد يساعد في إدارة الوزن. وتشير الدراسات إلى أن الكابسيسين قد يعزز أكسدة الدهون في الجسم ، مما يعزز حرق الدهون وقد يسهم هذا التأثير في إنقاص الوزن وتحسين تكوين الجسم.



أضف قليلًا من الفلفل الحريف إلى قهوتك الصباحية ، ولن يوقظك فحسب ، بل يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية طوال اليوم.