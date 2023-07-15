لهذا السبب قد لا تطرح أبل هاتف "قبل للطي"

انطلقت فكرة الهواتف القابلة للطي لكنها لا تزال مكانًا مناسبًا في سوق الهواتف الذكية، لدرجة أن المزيد من العلامات التجارية قد انضمت إليها أو على وشك الانضمام إليها، ويبدو أن شركة أبل - تأخذ وقتها الجميل - كما لو أنها لا تزال تتساءل عما إذا كنت ستستمر في استخدام iPhone Fold أو تجربة شيء آخر.



وفي الماضي ، كانت هناك العديد من طلبات براءات الاختراع من أبل التي تتحدث عن الهواتف قابل للطي ، ولكنها تشير أيضًا إلى أن الشاشة القابلة للطي يمكن أن تكون بديلاً.



وقد قدمت أبل طلب براءة اختراع يحمل اسم "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات القابلة للدوران"، وهو ما يوضح أن أبل قد تكون جادة في متابعة فكرة الشاشات المرنة البديلة، وجاء في ملخص طلب براءة الاختراع ، "قد يكون للجهاز الإلكتروني شاشة قابلة للدوران، قد يتم نقل الشاشة بين حالة غير مقيدة يكون فيها العرض مستويًا وحالة ملفوفة يتم فيها لف جزء قابل للدوران من الشاشة للتخزين".



"قد تحتوي الشاشة على لوحة عرض بمصفوفة بكسل تنتج صورًا وطبقة واقية شفافة تتداخل مع مصفوفة البكسل، قد تحتوي الطبقة الواقية الشفافة على طبقة من الزجاج "، ويذكر التطبيق كذلك أن "الطبقة الزجاجية قد تكون ضعيفة محليًا في الجزء القابل للدوران لتسهيل تدحرج الشاشة، قد يتم تكوين الشاشة لتطبيق ضغط ضغط على السطح المواجه للخارج للطبقة الزجاجية عند لف الشاشة".



وفي حين أن طلب براءة الاختراع لا يتعمق في إدارة الضغوط على المواد ، فإنه يقر بالحاجة إلى عرض مرن يمكنه تحمل التدحرج دون التعرض للضرر عند اللمس، تقترح أبل أن طبقة من الزجاج متصلة بالسطح الأمامي للوحة الشاشة يمكن أن تعمل كإجراء وقائي ، وتمنع التشوهات والأضرار التي تسببها الأجسام الخارجية مثل الأصابع أو الأقلام، بالإضافة إلى ذلك ، يقترح التطبيق استخدام طبقات أو طلاءات واقية من البوليمر على الطبقة الزجاجية لمنع الخدوش.



ويشير طلب براءة الاختراع أيضًا إلى أجهزة استشعار مختلفة يمكن دمجها في الشاشة القابلة للدوران ، بما في ذلك مقاييس الإجهاد ، وأجهزة استشعار القوة السعوية ، وأجهزة استشعار القوة المقاومة وغير ذلك، تستكشف أبل أيضًا إمكانية وجود مستشعرات قادرة على اكتشاف إيماءات عدم الاتصال ثلاثية الأبعاد ، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الشاشة غير المنضبطة.



