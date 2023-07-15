وكالة الرأي الفلسطينية " الإقتصاد " تنظم 38 زيارة على محال الذهب والمجوهرات في غزة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال مواطنين عقب مهاجمة مستوطنين منزلاً في سبسطية وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الاسلامي" ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يضخون مياهًا عادمة في أراضي نحالين غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار على شاب فلسطيني بمستوطنة جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية 10377 مغادراً و13185 وافدًا عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية ياباني يحصل على آلاف الدولارات مقابل القيام بـ"لا شيء" وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و24 إصابة في 62 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإعلام الحكومي" يزور الحجاج الإعلاميين

15 تموز / يوليو 2023 02:15

غزة-وكالة الرأي 

أجرى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أمس الأول بصحبة وفد من مجلس الوزارة، جولة زيارات للصحفيين العائدين من الحج.

وهنأ معروف الحجاج الصحفيين، داعياً الله أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً، وأن يمن الله على زملائهم بأداء هذه الفريضة التي تتوق لها أفئدة المسلمين في كل بقاع الأرض.

وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الطواقم الحكومية لإتمام موسم الحج بصورة مشرفة حققت الرضا لدى الحجاج الفلسطينيين.

وأشاد معروف بأداء البعثة الإعلامية خلال موسم الحج، والذين بذلوا جهداً محموداً في تغطيتهم للمناسك؛ مفتخراً بالنموذج المشرف الذي رسمه الإعلامي الفلسطيني والذي يدلل على مدى التفاني في العمل من أجل إنجاح الموسم.

وأشار إلى الدور المضاعف الذي يقع على عاتق الصحفي الفلسطيني في موسم الحج، فإلى جانب تأدية الشعائر الدينية والتغطية الإعلامية فهو مطالب بنقل صوت القضية الفلسطينية إلى ملايين الحجاج من الجنسيات المختلفة.

وشكر حجاج بيت الله الحرام المكتب الإعلامي الحكومي على تواصله مع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟