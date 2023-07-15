"الإعلام الحكومي" يزور الحجاج الإعلاميين

غزة-وكالة الرأي

أجرى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أمس الأول بصحبة وفد من مجلس الوزارة، جولة زيارات للصحفيين العائدين من الحج.

وهنأ معروف الحجاج الصحفيين، داعياً الله أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً، وأن يمن الله على زملائهم بأداء هذه الفريضة التي تتوق لها أفئدة المسلمين في كل بقاع الأرض.

وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الطواقم الحكومية لإتمام موسم الحج بصورة مشرفة حققت الرضا لدى الحجاج الفلسطينيين.

وأشاد معروف بأداء البعثة الإعلامية خلال موسم الحج، والذين بذلوا جهداً محموداً في تغطيتهم للمناسك؛ مفتخراً بالنموذج المشرف الذي رسمه الإعلامي الفلسطيني والذي يدلل على مدى التفاني في العمل من أجل إنجاح الموسم.

وأشار إلى الدور المضاعف الذي يقع على عاتق الصحفي الفلسطيني في موسم الحج، فإلى جانب تأدية الشعائر الدينية والتغطية الإعلامية فهو مطالب بنقل صوت القضية الفلسطينية إلى ملايين الحجاج من الجنسيات المختلفة.

وشكر حجاج بيت الله الحرام المكتب الإعلامي الحكومي على تواصله مع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية.