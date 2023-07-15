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الاحتلال يعتقل شاباً من السموع بعد اعتداء مستوطنين عليه

15 تموز / يوليو 2023 02:30

الخليل – وكالة الرأي :

أصيب، اليوم السبت، شاب، بجروح ورضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، قرب بلدة السموع، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، اعتدوا بالضرب المبرح، على الشاب عروة أحمد إسماعيل حوامدة (26 عاما) من بلدة السموع، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حوامدة، بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، بذريعة محاولته التسلل إلى مستوطنة "عتنائيل".

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة السموع، وداهمت منزل الشاب حوامدة وفتشته، واخضعت ذويه للتحقيق.

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