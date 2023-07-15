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حماس: حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي

15 تموز / يوليو 2023 03:50

غزة- وكالة الرأي:

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "إن ما كشفه إعلام الاحتلال عن مخطط للوزير  المتطرف بتسلئيل سموتريش للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، تأكيد جديد على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الصهيونية الفاشية".

وأشار قاسم في تصريح مقتضب، إلى مساعي الحكومة الإسرائيلية الحالية لاستكمال سياسة التهجير للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك يعكس استهتار هذه الحكومة بالكامل بكل القوانين والمؤسسات الدولية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أمس الجمعة، أن سموتريتش يعكف على تنفيذ خطة للسيطرة الاستيطانية على مناطق (ج).

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