المواقع العبرية تزعم نقل نتنياهو إلى المستشفى

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

زعمت المواقع العبرية أنه تم نقل رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى مستشفى شيبا في تل هشومير وسط فلسطين المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو نقل بشكل عاجل بعد شعوره بوعكة صحية، ووصفت حالته بالجيدة.