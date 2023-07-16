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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها العام بـ7 درجات

16 تموز / يوليو 2023 08:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء تستمر البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

 

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