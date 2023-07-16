الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مالك اشتية، والطالب عز الدين ريحان عضو مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح من قرية تل بنابلس، والشاب أحمد يدك من منزله في بلدة قوصين قضاء المدينة.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سالم محمد الهريمي خلال اقتحامها لقرية أبو نجيم جنوب بيت لحم.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات.