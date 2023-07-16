أنواه جديدة من الأسماك مثيرة للاهتمام

قد لا يكون ضروريا السفر بعيدا أو الحفر عميقا أو التسلق عاليا للعثور على نوع جديد من السمك ربما كان على مرأى من الجميع، كما هو حال redtail garra، الذي صُنّف على أنه فريد جدا.

وكانت الأسماك خيارا شائعا للأشخاص الذين لديهم أحواض مائية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بالنسبة لاكتشاف علمي في الكتاب، يجب ملاحظة الأنواع في بيئتها الطبيعية. وهذا جزء من سبب عدم وجود تصنيف رسمي لها لفترة طويلة.

وفي هذه الحالة، صادف الخبراء العديد من redtail garras أثناء العمل الميداني على طول نهر Kasat على الحدود بين تايلاند وميانمار، والذي يصب في نهر أتاران في ميانمار. من هناك، تمكنوا من إجراء التحليل الأكثر تفصيلا للأسماك حتى الآن.

ويقول عالم الأسماك لاري بيدج، من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "عندما جمعنا العينات لأول مرة، اعتقدنا أنه يجب أن يكون منتشرا في ميانمار بسبب شعبيتها في تجارة الأحواض المائية. لكن اتضح أنه ليس كذلك. إنه فقط في حوض نهر أتاران. هناك القليل من المعلومات بشكل مدهش عن تاريخه الطبيعي".

وتعتبر الأنواع الجديدة من الأسماك مثيرة للاهتمام من عدة نواح: فهي تتميز بنظام ألوان فريد، بما في ذلك الذيل الأحمر. وتأكل أحيانا المفصليات، لكنها تأكل بشكل أساسي الطحالب، والتي تساعد بالطبع في تنظيف أحواض السمك.

وتأتي هذه الأسماك بأفواه عالية التخصص، تتميز بهيكل يشبه القرص على الشفة السفلية ويساعدها على البقاء مستقرة في الماء.

وينضم Redtail garra إلى ما يقرب من 200 نوع آخر في جنس Garra، وهي واحدة من أكثر المجموعات تنوعا - بيولوجيا وجغرافيا. ويمكن العثور على هذه الأسماك في جميع أنحاء مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وإلى جانب الإعلان عن تصنيف الأنواع، دعا الباحثون إلى بذل المزيد من العمل على تحديد الأسماك علميا في مناطق مثل هذه - ما يمنحنا فهما أفضل لكيفية حمايتها حماية أفضل.

ويأتي اسم النوع الجديد، Garra panitvongi، من المؤلف الشهير وعالم الأسماك نون بانيتفونغ، الذي وجد مجموعة من الأسماك في تايلاند في عام 2006. وبينما لم يشارك بانيتفونغ بشكل مباشر في البحث الجديد، فقد كرس حياته لتعزيز التنوع البيولوجي.

نشر البحث في Zootaxa.

المصدر: ساينس ألرت