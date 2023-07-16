تويتر تبدأ مشاركة عائدات الإعلانات مع صانعي المحتوى

أعلنت منصة "تويتر" إطلاق "برنامج مشاركة عائدات الإعلانات" الذي يسمح لصانعي المحتوى على المنصة بالحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.

وقالت شركة "تويتر" إنها ستطرح هذا البرنامج على نطاق أوسع خلال شهر أغسطس المقبل، ليتمكن صانعو المحتوى المؤهلون من التقدم للبرنامج.

وذكرت تقارير صحافية أن "تويتر" بدأت بالفعل دفع الأموال لبعض صانعي المحتوى المؤهلين الذين يمتلكون اشتراكات في خدمة "تويتر بلو" المأجورة.

وكان مالك المنصة إيلون ماسك، قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن البرنامج، إلا أن المعلومات المتوفرة بشأنه كانت قليلة.

ويهدف "برنامج مشاركة عائدات الإعلانات" إلى تحفيز صانعي المحتوى من أجل جذب المزيد من الإعلانات، وكذلك المساهمة في زيادة أعداد الحسابات المشتركة في "تويتر بلو".

ويمكن لمشتركي خدمة "تويتر بلو" أو الحسابات الخاصة بالمنظمات والشركات الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، على أن تكون تغريداتهم قد شوهدت 5 ملايين مرة على الأقل في أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما ستمر الطلبات عبر مراجعة بشرية للتأكد من التزامها بسياسات النشر على المنصة.

المصدر: cnbc