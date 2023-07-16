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بطولة مصر: هبوط أسوان وغزل المحلة والداخلية ينجو

16 تموز / يوليو 2023 09:46

بطولة مصر: هبوط أسوان وغزل المحلة والداخلية ينجو
بطولة مصر: هبوط أسوان وغزل المحلة والداخلية ينجو

في سيناريو غير متوقع، هبط أسوان وغزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية، بخسارة الأول أمام الداخلية 2-4 ليضمن الأخير بطاقة البقاء في دوري الأضواء، والثاني أمام حرس الحدود 1-2، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة مصر في كرة القدم الجمعة.

وسجّل للداخلية عبد الرحمن البانوبي (42 و90+3) والنيجيري فانوم ألفريد (45) والبديل النيجيري رشيد أحمد (90+11)، فيما أحرز البديل محمد ناجي "جدو" (58) والبديل محمد المرسي (60) هدفي أسوان.

وبهذا الانتصار، رفع الداخلية رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تراجع أسوان للمركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ليهبط رسمياً.

وفي مباراة ثانية، لحق غزل المحلة بأسوان إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه حرس الحدود الهابط رسمياً أيضاً، بنتيجة 1-2.

وسجل هدفي حرس الحدود مدافعه الليبي محمود بن والي (9) ومحمود ممدوح (90)، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد (15 من ركلة جزاء).

وبالتالي، تجمّد رصيد المحلة عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز السابع عشر المؤدي إلى الهبوط.

من جهة أخرى، عزّز بيراميدز موقعه في وصافة الدوري بفوزه على ضيفه طلائع الجيش 4-2.

وسجّل لبيراميدز عبدالله مجدي (25)، كريم حافظ (34)، محمد فتح الله مدافع الجيش بالخطأ في مرماه (45)، ومحمود صابر (57)، فيما سجّل العربي بدر (13) وأحمد أيمن منصور (70) هدفي الجيش.

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (71) عقب طرد مجدي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الجيش عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جهة أخرى، اقتنص البنك الأهلي فوزاً ثميناً على حساب ضيفه فيوتشر بهدف نظيف سجّله كريم بامبو (79)، رافعاً رصيد فريقه إلى 39 نقطة تقدم بها للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: ا ف ب

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