وزارة الأسرى تبحث سبل توفير الدعم القانوني للأسرى ومناصرتهم

غزة – وكالة الرأي:

بحث وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة، بهاء الدين المدهون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سبل التعاون المشترك بهدف توفير الدعم القانوني للأسرى الفلسطينيين، وآليات العمل المشترك بين الطرفين لمتابعة قضايا الأسرى، وذلك خلال زيارة نظمتها وزارة الأسرى للمركز.

وأكد المدهون على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الطرفين يما يضمن متابعة عديد القضايا المشتركة الخاصة بالأسرى وذويهم وعلى وجه الخصوص حالات الاعتقال الحديثة وقضية المنع من الزيارات لأهالي أسرى قطاع غزة، وتوفير دعم ومتابعة قانونية للأسرى أمام (المحاكم الإسرائيلية).

من جانبه، رحب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني بالزيارة، مشيدا بجهود وزارة الأسرى في متابعة قضايا الأسرى وذويهم والتخفبف من معاناتهم، مبديًا استعداده للتعاون مع الوزارة في متابعة ملفات الأسرى وحقوقهم.