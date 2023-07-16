مستشفى الاندونيسي يتسلم جهاز "ديلزة "لمرضى الكلى

غزة-وكالة الرأي

تسلم مركز نورة الكعبي التابع لمستشفى الاندونيسي جهاز غسيل كلوي وذلك بتبرع من جمعية اطباء لحقوق الانسان في اراضي 48.

حيث استقبلت ادارة المستشفى وفد الجمعية برئاسة د.صلاح الحاج يحيى برفقة المدير العام بالوزارة د.منير البرش وكان في استقبالهم كل من المدير الطبي د.مروان السلطان ورئيس قسم العلاقات العامة أ.معين المصري واخرين.

وقدم كل من د.البرش و د. السلطان شكرهم الجزيل للجمعية والعاملين فيها لما يقدموه من عطاء دائم ومتواصل دعما لمستشفيات الوزارة في شتى المجالات سواء بالأجهزة والمستلزمات والأدوية او بالدعم الفني والمساهمة في تدريب الكوادر.

بدوره، أثني د.الحاج يحيى على اداء العاملين بالوزارة واصرارهم على مواصلة خدمة ابناء شعبهم رغم الظروف الصعبة.

وأجرى الوفد جولة ميدانيه اطلع فيها على عمل مركز نورة الكعبي والتقى خلالها بالمرضى الذين أعربوا بدورهم عن شكرهم الجزيل للمركز والعاملين فيه لما يقدمونه لهم من خدمة ممتازة.