وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تؤكد على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش المقترح الجديد لآلية تحرير تقارير الحوادث القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخليّ بلدة تقوع ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الاندونيسي يتسلم جهاز "ديلزة "لمرضى الكلى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث سبل توفير الدعم القانوني للأسرى ومناصرتهم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تنظم زيارات ميدانية لعدد من مصانع مواد البناء وكالة الرأي الفلسطينية "التفتيش وحماية العمل" تنفذ لقاء توعوي في مستشفى الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى الاندونيسي يتسلم جهاز "ديلزة "لمرضى الكلى

16 تموز / يوليو 2023 10:23

358809403_1361013408094951_4891868834211481597_n
358809403_1361013408094951_4891868834211481597_n

غزة-وكالة الرأي 

 تسلم مركز نورة الكعبي التابع لمستشفى الاندونيسي جهاز غسيل كلوي وذلك بتبرع  من جمعية اطباء لحقوق الانسان في اراضي 48.

حيث استقبلت ادارة المستشفى وفد الجمعية برئاسة د.صلاح الحاج يحيى برفقة المدير العام بالوزارة د.منير البرش وكان في استقبالهم كل من المدير الطبي د.مروان السلطان ورئيس قسم العلاقات العامة أ.معين المصري واخرين.

وقدم كل من د.البرش و د. السلطان شكرهم الجزيل للجمعية والعاملين فيها لما يقدموه من عطاء دائم ومتواصل دعما لمستشفيات الوزارة في شتى المجالات سواء بالأجهزة والمستلزمات والأدوية او بالدعم الفني والمساهمة في تدريب الكوادر.

بدوره، أثني د.الحاج يحيى على اداء العاملين بالوزارة واصرارهم على مواصلة خدمة ابناء شعبهم رغم الظروف الصعبة.

وأجرى الوفد جولة ميدانيه اطلع فيها على عمل مركز نورة الكعبي والتقى خلالها بالمرضى الذين أعربوا بدورهم عن شكرهم الجزيل للمركز والعاملين فيه لما يقدمونه لهم من خدمة ممتازة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟