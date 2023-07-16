وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تؤكد على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش المقترح الجديد لآلية تحرير تقارير الحوادث القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخليّ بلدة تقوع ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الاندونيسي يتسلم جهاز "ديلزة "لمرضى الكلى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث سبل توفير الدعم القانوني للأسرى ومناصرتهم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تنظم زيارات ميدانية لعدد من مصانع مواد البناء وكالة الرأي الفلسطينية "التفتيش وحماية العمل" تنفذ لقاء توعوي في مستشفى الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يغلق مدخليّ بلدة تقوع ببيت لحم

16 تموز / يوليو 2023 10:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - وكالة الرأي:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال مدخلي البلدة الشمالي والغربي، وخربة الدير، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالإضافة إلى اغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل جنوب الضفة الغربية بشمالها أمام مرور المركبات.

 وأضاف، أن قوات الاحتلال عززت من اجراءاتها العسكرية قرب مدخل مستوطنة " تقواع"، وانتشر العشرات من المستوطنين على الشارع الرئيسي، وذلك بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟