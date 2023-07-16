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التنمية الإجتماعية تختتم مخيمها الصيفي حارسات الوطن

16 تموز / يوليو 2023 11:58

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غزة-وكالة الرأي 
اختتم مركز تمكين المرأة و المجتمع في النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية المخيم الصيفي للسيدات "حارسات الوطن" المجموعة الأولى، بمشاركة 50 سيدة على مدار 3ايام.

جاء ذلك و سط أجواء تفاعلية مبهجة و رائعه و السعادة و السرور ترتسم على الوجوه في استراحة وايت بيتش على شاطيء بحر النصيرات .

بدورها، أكدت مدير المركز ا .نعيمة سويدان على العمل الحثيث من أجل إدخال السعادة و الفرح على قلوب السيدات ،وانجاح فعاليات المخيم الصيفي حارسات الوطن .

وتضمن العديد من الفعاليات و البرامج و الأنشطة و الزوايا والتي تهدف إلى التفريغ و الترفيه و الدعم النفسي و التنشيط و تعزيز الوازع الديني و تنمية المهارات الثقافية و العلمية

و لفتت سويدان إلى أن العديد من الوزارات و مؤسسات المجتمع المدني ساهمت لاثراء مخيماتنا بالفوائد العلمية و الصحية و الثقافية , متوجهه لهم بكل التحية و التقدير و الشكر لمجهوداتهم ..

من جانب آخر ،تضمن اليوم الختامي من المخيم العديد من الأنشطة و البرامج وشملت الترفيه و التفريغ و الدعم النفسي و المسابقات ..

بدورها، قدمت  الداعية امل العزامي موعظة للسيدات حول ..حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا عن القلوب ساعة بساعة..فإن القلوب اذاكلت عميت ،و تناولت خلال حديثها احترام أداب الرحلات و المحافظة على الفراءض و السنن و الابتعاد عن الظواهر السلبية المنتشرة.
 

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