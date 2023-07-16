"التنمية الاجتماعية "تنظم يوم طبي مجاني لعلاج وفحص النظر

غزة-وكالة الرأي

نظم مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مستشفى سان جون الطبي يوم طبي مجاني لعلاج وفحص النظر .

ويأتي اليوم الطبي في إطار الخطة السنوية لمراكز التمكين و التي تسعى من خلالها لمساعدة الفئات الهشة بالايام الطبية المتنوعة و عبر التنسيق و التعاون مع المؤسسات الصحية و الطبية المتنوعة.

بدورها، رحبت مدير المركز أ.نعيمة سويدان بالفريق الطبي من مستشفى سان جون و الذي ضم كلا من د.عبدالله الكاشف و الحكيم أحمد رمضان و الحكيمة سحر شحادة شاكرة لهم حسن التعاون و التنسيق , مشيدة بجهودهم في تقديم خدماتهم للفئات الهشة عبر المركز .

وقام الفريق الطبي بتنفيذ اليوم الطبي المجاني ، مستهدفاً 45 حالة مابين علاج و فحص النظر و تحويل حالات إلى مستشفى سان جون للعيون..



