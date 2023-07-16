المباحث العامة تصادر جهـازي تعبئة غـاز من نقاط عشوائية

غزة-وكالة الرأي

صادرت مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم المحروقات، بالتعاون مع الإدارة العامة للبترول، والدفاع المدني في محافظة غزة، جهازين لتعبئة الغاز من النقاط العشوائية وسط الأحياء السكنية.

وبينت مباحث التموين أنها ضبطت الجهازين داخل نقاط عشوائية تعودان لكل من (ب، ح)، (ي، ج)، كما صادرت 19 أسطوانة غاز سعة 48 كغم و12 كغم، تستخدم في نقل الغاز من محطات التعبئة الرئيسية.

وأشارت إلى أنها أغلقت النقطتين، إضافة إلى نقطة أخرى استخدمها الموزع (أ، ح) لتجميع عشرات أنابيب الغاز بداخلها.

وقالت :" إنها أحالت ملفات القضايا والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول، مؤكده أن طواقمها المختصة تتابع بشكل مكثف كل نقاط بيع الغاز العشوائي التي تُشكل خطراً على حياة المواطنين.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية، وذلك من خلال التواصل عبر رسائل الواتساب فقط على الرقم 0595959400.