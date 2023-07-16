الشرطة تُحذّر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة – وكالة الرأي:

حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، إن الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون، لافتاً إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك .

وشدد البطنيجي، على أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.