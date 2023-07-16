"السياحة" تكشف تفاصيل العثور على قبر ثانِ من الرصاص المصبوب

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تفاصيل العثور على تابوت ثانِ من الرصاص المصبوب أثناء أعمال التنقيب في المقبرة الرومانية شمال قطاع غزة.

وقال مدير عام الآثار بالوزارة جمال أبو ريدة، إنه تم العثور حتى الحظة على ما يقرب من 125 قبرا بينهم قبرين من الرصاص المصبوب.

وأضاف أبو ريدة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه تم نقل أحد القبرين إلى مخزن الوزارة لإجراء الدراسات والأبحاث عليه من قبل فريق فرنسي وصل إلى غزة خصيصا لمعاينة هذا التابوت تحت إشراف الوزارة.

وأشار إلى أن المقبرة الرومانية تم العثور عليها أثناء عمل الآليات المصرية في مشروع بناء مدينة "مصر 2" السكنية.

وأكد أبو ريدة، أن أهمية هذا الكشف الأثري يضيف جديدا للحق التاريخي للشعب الفلسطيني على هذه الأرض، وينفي المزاعم الصهيونية بأن أرض فلسطين هي أرض بلا شعب.