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مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين بنابلس

16 تموز / يوليو 2023 04:13

مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين بنابلس
مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين بنابلس

نابلس– وكالة الرأي

أضرم مستوطنون، اليوم الأحد، النيران في أراضي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بإشعال النيران في أراض مزروعة بالزيتون، ما أدى إلى إحراق المئات منها في قرية بورين جنوب نابلس.

وأشار إلى أن المستوطنين المتواجدين في المكان منعوا مركبة الإطفاء من الوصول إلى مكان الحرائق، وأن جرافة تابعة للمستوطنين تتواجد في مكان قريب من الأراضي التي أضرم فيها المستوطنون الحرائق.

ونوه دغلس إلى أن المستوطنين قاموا بنصب "عريشة" على أطراف القرية، وهناك خشية من الأهالي بأن تكون هذه العريشة، بداية لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في المكان.

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