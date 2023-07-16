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الاحتلال يعتقل منفذ عملية تقوع ويصيب شابين بالرصاص

16 تموز / يوليو 2023 05:32

بيت لحم – وكالة الرأي :

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذ عملية تقوع قضاء بيت لحم، بعد أن اقتحمت قواته، مركز المدينة، وأصابت شابين بالرصاص المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، وحاصرت مسجد الرباط الذي كان الشاب يتحصن فيه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب زقاق حتى مفرق الراضي، ما أدى إلى إصابة شابين برصاص المطاط في الاطراف، والعشرات بحالات اختناق.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان المتجمهرين الذين حاولوا التصدي للاقتحام، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع جيش الاحتلال على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها.

ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من إصابة 3 مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره، صباح اليوم الأحد، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

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