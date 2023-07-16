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الاحتلال يستولي على جرافة من بلدة برطعة جنوب جنبن

16 تموز / يوليو 2023 05:36

 جنين – وكالة الرأي :

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرافة، ومنع مستوطنون عددا من المزارعين من بلدة برطعة من دخول أراضيهم ورعي ماشيتهم.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" أوقفت عشرات المركبات المارة والتي تُقل مرضى وموظفين وعمالا من بلدة برطعة وقراها إلى جنين، حيث يتعمد جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز بتأخيرهم، ما يؤدي إلى إعاقتهم، خاصة المرضى.

وأضاف أن البلدة تتعرض منذ شهرين لحملة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه، حيث أقامت سلطات الاحتلال مؤخرا بؤرة استيطانية داخل جدار الضم في برطعة لمستوطن، بحجة رعي ماشيته، ويقوم المستوطنون بمنع المزارعين وأصحاب الماشية من البلدة من دخول أراضيهم.

وناشد قبها المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة بالتدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

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