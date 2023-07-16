الشرطة النسائية: أبوابنا مفتوحة لاستقبال شكاوي المواطنات

غزة – وكالة الرأي

أكدت مدير إدارة الشرطة النسائية العميد د. نارمين عدوان:" أن أبواب الشرطة النسائية مفتوحة لاستقبال الشكاوى وتقديم الخدمة لفئة النساء".

جاء ذلك خلال نافذة تواصل مع الجمهور أطلقتها مدير إدارة الشرطة النسائية العميد عدوان ظهر اليوم الأحد، استقبلت خلالها استفسارات المواطنات والرد عليها عبر البث المباشر.

وبيّنت العميد عدوان أن الشرطة النسائية منتشرة ومتواجدة في كافة أماكن تقديم الخدمة في جميع محافظات قطاع غزة والتي تقوم بتقديم يد العون والمساعدة للنساء.

وأوضحت العميد عدوان أنها خصصت يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال الشكاوى عبر مكتبها بشكل مباشر للاستماع للمواطنات المراجعات وتقديم الحلول المناسبة لكل شكوى بشكل سري يحفظ للمرأة كرامتها.

ونوهت العميد عدوان إلى أن الشرطة النسائية أنجزت العديد من القضايا التي وردت إليها وعملت على رد الحقوق للنساء اللواتي تقدمن بشكاوى حول تعرضهن خلالها للابتزاز أو العنف.

وقدمت مدير الشرطة النسائية شكرها لكن من يقوم بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا، مؤكدة أننا نقف إلى جانب المرأة لتعزيز دورها وحفظ حقوقها.