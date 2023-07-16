القوى والفصائل تدعو مصر وقطر لتقديم الدعم للتغلب على أزمة الكهرباء

غزة – وكالة الرأي :

دعت القوي والفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها لمناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، جمهورية مصر ودولة قطر لاستمرار دعمهم لقطاع الكهرباء، سواء بوصل الخطوط القادمة من مصر، أو تقديم الدعم من قبل قطر.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها أن مشكلة الكهرباء تتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة.

وناشدت الأشقاء في جمهورية مصر لإعادة وصل وتشغيل خطوط الكهرباء المصرية على وجه السرعة وزيادة كمياتها، مشيرة إلى عقد لقاء قريب مع الأشقاء في مصر لمتابعة هذا الموضوع.

كذلك دعت الفصائل دولة قطر إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والاسناد لشعبنا وفي المقدمة منها تقديم المنحة القطرية بكل بنودها.

وأكدت على ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية، محملة الاحتلال المسؤولية عن الاستمرار في حصار قطاع غزة وخنق مواطنيه.

ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار الجائر والظالم عن قطاع غزة والذي يرتقي لجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ووجهت للاحتلال رسالة أن "شعبنا يعرف وجهته لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة وهو أوعى من أن يقع في مخططات الاحتلال".

كذلك دعت الفصائل شركة توزيع الكهرباء إلى مراعاة أحوال المواطنين خاصة الأسر الفقيرة فيما يتعلق بتركيب العدادات الذكية بحيث يتم مراعاة الأسر الفقيرة ومستحقي الشئون الاجتماعية من تركيب هذه العدادات خلال هذه المرحلة مع شحن رصيد كهرباء مناسب للأسر الفقيرة التي تم تركيب عدادات ذكية في منازلهم وبذل كل الجهود الفنية نحو معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.

ودعت إلى إعادة النظر في اتفاقية انشاء شركة التوليد التي تمت قبل 25 عامًا بما يحقق مصلحة شعبنا أولا، مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف الشائك والمعقد وصولاً إلى رفع المعاناة عن شعبنا.