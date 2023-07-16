قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية "تقوع" بالخليل

الخليل – وكالة الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال "إسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، منزل منفذ عملية "تقوع" في البلدة قرب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عمار النجار في بلدة تقوع بالخليل، والذي تتهمه بتنفيذ عملية "تقوع" صباح اليوم.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اقتحمت الاحتلال منطقة أبو كتيلة في الخليل، وهي المنطقة التي يسكنها الشاب النجار الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية تقوع.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من وادي أبو كتيلة في الخليل في أعقاب اقتحامها للمنطقة.

كما استدعت قوات الاحتلال والد وأشقاء وزوجة المعتقل عمار النجار واحتجزهم في مركز تحقيق "عتصيون" شمال الخليل.

وكان الإعلام العبري، أعلن اليوم، عن إصابة ثلاثة مستوطنين بينهم خطيرة جراء إطلاق النار على حاجز "تقوع" قرب بيت لحم.

وذكرت القناة 14 العبرية، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، حيث بلغ عن إصابة طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.