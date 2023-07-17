إصابات واعتقالات خلال مداهمات لقوات الاحتلال بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين، واعتقلت آخرين، اليوم الإثنين، خلال حملة مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عقب جبر بمدينة أريحا، فيما اعتقلت الشاب محمد وهدان عقب اقتحام منزل عائلته في المخيم، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة، والشاب عودة أبو جوهر عقب اقتحام منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الشاب صبري بسام النجار عقب اقتحام منزله في منطقة وادي أبو كتيلة، والتي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: ثائر عوض، ومحمد عوض، ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والأسير المحرر عبد المهدي الزهور من بيت كاحل في الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت القوات الشابين: محمد أبو الرز ونصر الله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت، فيما اعتقلت الشاب محمد جهاد المسيمي عقب اقتحام منزله في نابلس الجديدة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: أحمد رايق شعبان، ومحمود عمر الشاعر، من قرية الجلمة، والأسير المحرر محمد طارق أبو الرب، ويوسف كامل أبو الرب من جلبون، بينما اعتقلت القوات الشاب إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.