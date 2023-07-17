أطعمة تكبح الشهية وتعزز الصحة

كشفت الدكتورة آلا نيرولينا، الخبيرة في أمراض الجهاز الهضمي، عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تكبح الشعور بالجوع وتفيد الجسم في نفس الوقت، وذلك وفقًا لحديث نُشِر في Gazeta.Ru.

وأوضحت الدكتورة نيرولينا أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية تعد من أفضل الخيارات لتقليل الشهية وتمد الجسم بالفوائد الصحية. ومن بين هذه الفواكه، ذكرت التفاح كمثال، حيث تحفز الألياف الغذائية فيه على تحفيز الشبع والمساعدة في الحفاظ على توازن مكروبيوم الأمعاء وتقليل الالتهابات. كما تساهم في التخلص من مشكلة الإمساك وتنظيم مستوى السكر في الدم عند تناولها بانتظام.

وأشارت إلى أن المكسرات أيضًا غنية بالألياف الغذائية وتعمل على تقليل الشعور بالجوع، ولكن ينبغي تناولها بحذر بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة.

وأضافت أن الزنجبيل يمكن أن يكون حلاً فعالًا للتحكم في الشهية، حيث يحتوي على مادة الجينجيرول "Gingerol" التي تساهم في تقليل الشهية عن طريق تخفيض مستوى هرمون اللبتين، المسؤول عن إشارات الجوع. كما يُفضل شرب الشاي الأخضر بفاعلية لأنه يحتوي على الكافيين الذي يقلل الشهية ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

وفيما يتعلق بالبيض، أوضحت الدكتورة نيرولينا أنه يُعتبر خيارًا سريعًا للشبع بفضل احتوائه على كمية كبيرة من البروتين السهل الهضم والامتصاص.

إن هذه القائمة من الأطعمة الصحية يمكن أن تساعد الأفراد في السيطرة على شهيتهم وتعزز تناول طعام صحي ومتوازن للحفاظ على الصحة العامة والوزن المثالي.