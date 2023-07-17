"الأوقاف" تُكرّم أعضاء بعثة الحج الفلسطينية

غزة – وكالة الرأي:

كرّم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا، أعضاء بعثة الحج الفلسطينية؛ تقديرًا لجهودهم المباركة في إنجاح موسم الحج للعام الجاري 1444-2023، وتهنئتهم بسلامة العودة إلى أرض الوطن، بحضور المدراء العامين، ومدراء الدوائر، ورؤساء الأقسام، ولفيف من موظفي الوزارة.

وفي مستهل حديثه، ترحّم الأغا على أرواح الحجيج الذين وافتهم المنية هذا الموسم، داعيًا الله عز وجل أن يثبت لهم الأجر، وأن يقبلهم بصدق نواياهم في أداء الفريضة ابتغاء وجه الله ومرضاته.

وأشاد الأغا بجهود لجان البعثة الفلسطينية بمكوناتها الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية، وتكاتف الجهود والتعاون المشترك بينها، والخروج بموسم ناجح بامتياز بفضل الله، ومن ثم حملهم الأمانة على أكمل وجه، كما خص لجنة الاستقبال بالثناء، ومديرية أوقاف رفح على التنظيم المميز.

مضيفًا: "طوبى لكم بعد أداء المناسك والقيام بواجبكم تجاه حجاج بيت الله الحرام في الديار الحجازية"، منوهًا بأن الهدف الأسمى من هذا الجهد وهذا العمل هو لقاء الله وهو راضٍ عنا.

ودعا الأغا أعضاء لجان البعثة إلى تدوين ملاحظاتهم على مجريات موسم الحج، ووضع حلول وتوصيات؛ لمعالجة أوجه القصور، من أجل تفاديها في المواسم القادمة، مؤكدًا أن الإعداد لموسم الحج القادم سيبدأ مبكرًا.

بدوره، أوضح رئيس بعثة ا لحج عادل صوالحة أن موسم الحج لهذا العام كان استثنائيًّا في ظل تحديات جمة، مستعرضًا في الوقت ذاته جهود اللجان وأبرز إنجازاتها خلال رحلة الحج، لافتًا إلى أن البعثة استطاعت التغلب على الكثير من العقبات، وتحويلها إلى إنجازات ساهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأكد صوالحة أن الموسم شهد بروز شخصيات كانت مثالًا يُحتذى به في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوهًا بأنه ستكون هناك عملية تقييم شاملة؛ لتدوين مواطن القوة لهذا العام، من أجل تعزيزها، وتحليل مواضع الضعف؛ لمعالجتها في الموسم القادم.