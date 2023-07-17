المباحث العامة تضبط 4 دراجات نارية مسروقة بقيمة 6500 دولار

غزة- وكالة الرأي:

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة بمحافظات قطاع غزة، 4 دراجات نارية مسروقة تقدر قيمتها بـ 6500 دولار.

وأوضحت مباحث المرور، أنه وخلال حملات الفحص الفني الدورية في المحافظات لأرقام الشاصي على الدراجات النارية، تبين أن الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدموا شكاوى بفقدانها.

وبينت مباحث المرور، أنها ضبطت 8 دراجات نارية أخرى بها تزييف في أرقام الشاصي الخاص بالدراجات النارية، مؤكدة أنها أحالت ملفاتها للجهات المختصة للتأكد من أرقام الشاصي، وعدم وجود شكاوى بالسرقة.

وعليه تمت إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.