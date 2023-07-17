شقفة: شركة الكهرباء تُحصّل 40% فقط من إجمالي ثمن فاتورة المبيعات

غزة – وكالة الرأي:

قال رئيس هيئة مديري شركة توزيع كهرباء محافظات غزة خليل شقفة: "إن ثمن فاتورة الكهرباء التي تحصلها الشركة تمثل تقريبا 40% من إجمالي ثمن فاتورة المبيعات، موضحا أن التحول للشبكة الذكية يأتي ضمن رؤية الشركة لتطوير الشبكة العامة.

وأضاف شقفة خلال لقاء مع نخبة من الكُتَّاب والصَّحفيين، أن الشبكة الذكية التي اعتمدتها الشركة تعمل على ترشيد الاستهلاك، وزيادة مصادر الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتعالج نسبة الفاقد على شبكة الكهرباء.

وذكر أن نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية تبلغ نحو 30%"، موضحًا أن العدادات الذكية هي أحد الأدوات المهمة التي تساهم في معالجة الفاقد على الشبكة بنسبة 100%.

وأشار شقفة، إلى أن العداد الذكي يساعد على إرجاع الطاقة الشمسية على الشبكة العامة، ولديه القدرة على قيام المشترك بالتحكم بأحماله، ويتميز بجملة من الإيجابيات منها درجة الأمان العالية، وفي حال زادت الأحمال عن الحد المسموح يفصل العداد تلقائيا.

وبين أن الشركة عملت على مشروع الأحياء الذكية التي تقوم فكرتها على إيصال الكهرباء على مدار 24 ساعة منها 12 ساعة بقدرة 32 أمبير و12 ساعة بقدرة 2 أمبير، مؤكدا أن الخدمة الخاصة بـ 2 أمبير هي اختيارية وليست اجبارية.

وأوضح أن نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية تبلغ نحو 30 %، وهي تختلف بين المحافظات، مبينا أن الشبكة الذكية هي أحد الأدوات المهمة التي تساهم في معالجة الفاقد على الشبكة.

وشدد على أن الشركة اعتمدت مشروعا لمحاربة الفاقد على الشبكة، لافتا إلى أن الشركة تقدم كل التسهيلات وأبرزها تقديم العديد من المتطلبات والتسهيلات في إطار تقديم التسهيلات وتصويب أوضاع المتعدين على الشبكة.

وأفاد شقفة، بأن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتطلب السير في مسارين هما: بزيادة مصادر الطاقة وهذا يتطلب قرارا سياسيا في الوقت الذي تبذل فيه الشركة وسلطة الطاقة جهودا مع المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي وكافة الجهات ذات العلاقة لضرورة تحسين وزيادة مصادر الطاقة، والمسار الثاني هو داخلي ومتعلق بالشبكة الذكية والتوسع بها من خلال تركيب قواطع التحكم والعدادات الذكية، ومن خلال تشجيع تركيب الطاقة الشمسية سواء للمصانع أو المشاريع التجارية أو حتى على مستوى الأفراد.

ولفت شقفة، إلى أن الشركة تعمل على مشروع تركيب 60 ألف عداد ذكي تموله الشركة، نافيا بشكل قاطع استفادة أصحاب المولدات من الشبكة الأصلية، وما يثار أن شركة الكهرباء تبيع لهم بسعر 2 شيكل غير صحيح.

وقال: "إن الشركة ستقوم بتركيب العدادات الذكية لجميع الاشتراكات ولكن على مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف بشكل مباشر الأحياء الذكية، وكذلك المشتركين الذين عليهم مديونيات عالية، وغير ملتزمين بالدفع ولديهم القدرة على الدفع.

وفي السياق، ذكر شقفة، أن هناك أوقات ذروة وهي فصل الصيف وفصل الشتاء ويزداد فيها الطلب بشكل كبير على الكهرباء، ويصل إلى 650 ميجا في بعض الأحيان، ومثال ذلك خلال شهر فبراير من العام 2023 وتحديدا يوم 18 فبراير وصلت الذروة للطلب على الكهرباء إلى 670 ميجا، فيما وصلت نسبة العجز إلى أكثر من 70%.

وشدد على أن الشركة تعمل مع سلطة الطاقة على إدارة الطاقة المتوفرة واستغلالها بشكل أمثل، وأخذتا على عاتقهما تطوير منظومة استقبال الكهرباء من مصادرها.

وأشار شقفة، إلى أن تطوير منظومة استقبال الكهرباء تمثل بقيام الشركة تركيب قواطع "سكادا" للتحكم التي ساهمت بزيادة مصادر الطاقة، مضيفا: "عام 2018 كانت قدرة التحميل على الخطوط الواردة من الجانب الاسرائيلي 104 ميجا، ولكن حاليا بفضل الشبكة الذكية زادت القدرة إلى 123 ميجا وهذا بفضل الشبكة الذكية".